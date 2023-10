LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | contatto Leclerc-Perez | fuori il messicano! Verstappen subito davanti

Leggi su oasport

(Di domenica 29 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA: DUE FERRARI IN PRIMA FILA ORARIO F1 SU TV8 OGGI Giro 8/71 Da dietro è partita la rimonta di Lando Norris che è già quindicesimo e andrà all’attacco fra poco di Yuki Tsunoda. Giro 7/71 Giro veloce per Lewis Hamilton che passaall’attacco di Daniel Ricciardo: può avere la chance già in questo giro. Giro 6/71 Terminato il regime di Virtual Safety Car:riparte a due secondi da. Giro 5/71 E’ stato notato cheha guidato in condizioni non sicure: vedremo se il ferrarista dovrà fermarsi o meno. Giro 5/71 Virtual Safety Car in pista: probabilmente proprio per i pezzi persi da. Ancora troppo presto per approfittarne e fare il pit stop. Giro 4/71 Dal box Ferrari segnalano ...