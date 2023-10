LIVE Cagliari-Frosinone 0-3 | la chiude Brescianini

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il lunch match della decima giornata di Serie A vede scendere in campo. I sardi sono già spalle al muro: a tre punti,...

All'Unipol Domus, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 trae Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Unipol Domus,e Frosinone si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Frosinone 0 - 2: sintesi e moviola Iniziata la gara all'...

Cagliari-Frosinone 0-3 LIVE: segna Brescianini Sky Sport

Cagliari - Frosinone live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Dopo il primo tempo, il sorprendente Frosinone è avanti 2-0 in casa di un Cagliari fischiatissimo (che ha anche colpito un palo nel finale) grazie ala doppietta di Soule.13:07 - LA FORMAZIONE DELL'OLBIA OLBIA: Rinaldi; Zallu, Dessena, Bellodi, Incerti, Ragatzu, Nanni, Cavuoti, Biancu, Motolese, Montebugnoli. A disposizione: Palmisani, La Rosa, Corti, ...