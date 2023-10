LIVE Cagliari-Frosinone 0-1 | Mancosu sbaglia dal dischetto!

All'Unipol Domus, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 trae Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Unipol Domus,e Frosinone si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Frosinone 0 - 0: sintesi e moviola Iniziata la gara all'...

Cagliari-Frosinone 0-1 LIVE: Mancosu manca rigore Sky Sport

Serie A 2023-2024, 10a giornata, aggiornamenti live di Cagliari-Frosinone Eurosport IT

13:00 - Amche ed amici di TuttoJuve.com, benvenuti nella diretta di Juventus Next Gen-Olbia, gara valida per l'11^ giornata del giorne B di Serie C. Dopo il pareggio infrasettimanale con il Gubbio, i ...SECONDO TEMPO Esce male Abati in mezzo alla mischia, salva Ruszel in corner, ma poi l'arbitro fischia la fine della partita. 51' Ingneuità di Ciammaglichella che poi ...