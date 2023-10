LIVE Cagliari-Frosinone 0-0

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito Le formazioni ufficiali di- Frosinone(3 - 5 - 2) : Scuffet; Goldaniga, Dossena, Augello;...

Cagliari-Frosinone 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Cagliari-Frosinone LIVE alle 12:30|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Cagliari gioca contro il Frosinone nella giornata odierna, domenica 29 settembre alle 12:30 all’Unipol Domus, in occasione della 10a giornata di Serie A. Qui di seguito, è riportata la possibile fo ...Pioli senza lo squalificato Thiaw e gli infortunati Chukwueze, Bennacer e Loftus, ma recupera Okafor e Jovic per la panchina. In difesa nessun dubbio su Calabria e Theo ai lati, ma Kjaer è in ...