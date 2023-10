L’Italia passa l’esame del rating Dbrs | ma c’è la bomba crescita

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Dopo aver superatodi S&P,è stata promossa anche daMorningstar che ha confermato la pagella del nostro Paese (BBB) con outlook, cioè prospettive, “stabili”. Ma più ancora vale forse il motivo alla base del giudizio delle più piccole delle quattro signore del: peri fondamentali economici italiani “restano resilienti” e il rapporto deficit-Pil in miglioramento, anche grazie al Pnrr. Insomma, a dispetto dei gufi della sinistra, le pagelle di S&P e disono un buon viatico per affrontare Fitch il 10 novembre e sette giorni dopo la prova capitale di Moody’s. Nei nostri conti pubblici non mancano tuttavia fantasmi:rimarca come il Superbonus sulla casa abbia compromesso la situazione e non esclude ...