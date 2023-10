L’ex Napoli fa impazzire i tifosi | è accaduto oggi

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 29 ottobre 2023) Sorprende e non poco, protagonista di un evento incredibile ed inaspettato nel giorno di-Milan. All’ombra del Vesuvio si è ormai entrati in clima partita, con ilche si prepara a sfidare il Milan nelle prossime ore. Un Maradona sold-out è quindi pronto a ruggire contro il temuto diavolo, in grado di collezionare, dal 2018 al 2023, ben 5 risultati utili consecutivi nell’arena di Fuorigrotta tra campionato e Champions League. Un tabù che gli azzurri vogliono assolutamente sfatare, per rimanere ancorati al treno Champions e per potersi permettere anche qualche sguardo alla lotta Scudetto. Il dovere dei partenopei è infatti quello di difendere con le unghie e con i denti il titolo di Campioni d’Italia conquistato dopo 33 anni di digiuno, e l’intera città è ormai in completo focus sul Milan. ...