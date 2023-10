L' esercizio della lettura è un tonico dell' umore | una medicina per questi tempi bui Ma va allenato come un muscolo | al pari dei bicipiti di cui si ha tanta cura

Leggi su iodonna

(Di domenica 29 ottobre 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). In queste righe tempestose che onorate del vostro affetto provo nel mio piccolo a stimolare quello che considero la migliore terapia incupi, ovvero l’corroborante che a seconda del momento può sortire effetti prodigiosi siaricostituente chema in ogni caso sempre in grado di alzare le difesee nostre povere anime provate dalla brutalitàvita contemporanea. Se non credete a me, allora vi consiglio il libro di un maestro che con molta più sapienza e autorità dipanerà ogni dubbio a riguardo. Si tratta ...