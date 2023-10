L' errore del Cnel Il lavoro povero non si batte legando i salari alla produttività

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 ottobre 2023) Affossato ilo minimo per legge, bisognerebbe intervenire sulla contrattazione collettiva. Ma maggioranza e imprese tutto sommato sono soddisfatte per l’attuale assetto, l'opposizione è contenta di aver segnato un punto in una battaglia persa e i sindacati sono divisi