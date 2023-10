L’editto degli ayatollah | vietato recitare a chi non indossa il velo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 29 ottobre 2023) «Ripuliamo il cinema da chiunque abbia protestato per Mahsa Amini» È questa la dura ordinanza delle autorità di Teheran: «I produttori sono avvertiti, se collaborano con loro non avranno i permessi di distribuzione». Un’ordinanza che, amara ironia della sorte, viene emessa dopo un anno dal barbaro omicidio della ventiduenne iraniana picchiata a morte dalla polizia morale, perchéva male il. Un orrore che fu la miccia della rivolta delle donne iraniane in tutte le principali città del paese. Ebbene, nonostante le proteste scritte col sangue di giovanissime, le autorità di Teheran hanno stabilito una nuova ordinanza rivolta specificamente al settore del cinema, precisamente alle attrici che sono comparse in pubblico in qualsiasi momento del passato senza hijab. Queste, a detta di Habib Ilbeigi, il vicedirettore per il monitoraggio del settore ...