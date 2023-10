Le uscite HomeVideo di Novembre 2023 di Eagle Pictures e Plaion Pictures

Home Video Ottobre 2023: 4K, blu-ray, dvd... quinlan.it

Il thriller horror The Nun 2, secondo capitolo della saga spin-off dell'universo cinematografico di The Conjuring, inizia ad essere distribuito in homevideo, prima in digitale.La Casa dei Fantasmi, Jeanne du Barry - La favorita del Re, la serie completa di Montalbano e nuove edizioni di Per un pugno di dollari tra le uscite homevideo di Novembre 2023.