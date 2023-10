Le Streghe più famose della Letteratura | tra leggenda e realtà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 ottobre 2023) La Strega. Il dizionario la cita come: “Creatura femminile che la superstizione immagina fornita di poteri soprannaturali ad opera del demonio”. Un personaggio chiave in molte storietradizione popolare, porta con sé un universo immenso, fatto di superstizione, credenze popolari, mitologia e storie vere di violente persecuzioni. Oggi, a poche ore dalla notte più spaventosa dell’anno, vi parliamo dellepiù popolarimondiale. La Strega: donna malvagia in bilico tra reale e fiabesco La strega è notoriamente associata al simbolo del male. Un capro espiatorio per spiegare ciò che, apparentemente, non si poteva comprendere razionalmente. Un modo per esorcizzare le paure ma soprattutto emblema del mondo femminile. Un mondo pericoloso in quanto “misterioso” per la maggior parte degli ...