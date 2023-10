Le pillole di Polly | recensione di La portalettere di Francesca Giannone

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023) È il giugno del 1934 e a Lizzanello, un paesino in provincia di Lecce, fa già talmente caldo che perfino la piazza centrale è quasi vuota. Un coraggioso che sfida l’afa, però, c’è. È Antonio, un giovane che di solito è molto tranquillo, ma che oggi non si stanca di camminare nervosamente avanti e indietro. La verità è che non sa più cosa inventarsi per ingannare l’attesa. Sì, perché presto arriverà la corriera che gli riporterà Carlo, il suo amatissimo fratello minore che finalmente, dopo alcuni anni trascorsi a cercare fortuna a Torino e in Liguria, torna a casa. Tutto merito di uno zio che, in punto di morte, ha deciso di lasciare la maggior parte delle sue terre proprio a loro, i due fratelli Greco. A un certo punto Antonio si distrae, forse pensando a ciò che ha provato quando all’improvviso ha saputo di essere diventato ricco. È proprio allora che, finalmente, la corriera ...