Le due facce | ed i due gesti | di una guerra senza Pace

Leggi su panorama

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ci sono due fatti accaduti in Italia nelle ultime ore che meritano una riflessione. il primo ci porta a Roma dove uno dei partecipanti alla manifestazione per laha strappato la bandiera di Israele che sventolava assieme a quelle degli altri paesi del mondo all’esterno della sede della Fao. Il secondo invece arriva da Milano dove nella notte alcuni sconosciuti hanno compiuto un blitz del tutto particolare: muri, scalinate della metropolitane, torrette della corrente elettrica, pali della luce sono stati coperti dalle foto di alcuni degli oltre 200 israeliani rapiti dai terroristi di Hamas nell’assalto dello scorso 7 ottobre. I due fatti sono legati strettamente tra loro dato che riguardano un conflitto ormai diventato un incendio quasi indomabile. Dueper le due parti in causa: Gaza da una parte, Israele dall’altra. Ma la differenza è ...