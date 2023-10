Lazio | Sarri ha deciso | ecco chi giocherà in attacco contro la Fiorentina

...per primovuole concedere una nuova chance a Isaksen contro la Fiorentina. Lo scrive questa mattina il Messaggero , che sottolinea la possibilità che sia proprio in nuovo arrivato dellaa ...

Lazio, Sarri si affida alle sue certezze: ecco chi è il giocatore più impiegato La Lazio Siamo Noi

Sulle pagine del "Corriere dello Sport", Alessandro Barbano commenta così il successo della Juventus sul Verona nell'ultima giornata di campionato: "Come prima.Archiviata la sconfitta per 3-1 patita in Champions League contro il Feyenoord, la Lazio si prepara a tornare in campo ... Il tecnico Maurizio Sarri sarebbe intenzionato a cambiare più di qualche ...