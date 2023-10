Lazio | contro la Fiorentina Immobile parte dalla panchina

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023), Tati Castellanos vince il ballottaggio con: con lapartirà lui titolare, con l’azzurro pronto ad entrare Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarà la solita gestione al centro dell’attacco delladadi Sarri tra la gara di domanilae quella di venerdì a Bologna.la squadra di Italiano partirà titolare Castellanos conpronto a subentrare a gara in corso per poi riprendersi la titolarità nella sfida di Bologna del prossimo 3 novembre. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM