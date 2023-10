Lamborghini a Imola vittorie e titoli

: come è andata Dominioanche nelle qualifiche, con Liberati in pole al termine della prima sessione e Matteo Cressoni più veloce nella seconda con la Huracán GT3 EVO2 dell'Iron Lynx ...

CIGT Sprint | Imola, gara 1: tre Lamborghini a podio, Spengler fuori LiveGP.it

29.10.23. LIBERATI – MICHELOTTO PORTANO AL SUCCESSO LA ... Autodromo di Imola

L'ultimo verdetto della Carrera Cup 2023 è stato emesso a Imola dopo la gara 2 odierna e ha riguardato Aldo Festante, nominato come miglior giovane dello Scholarship Programme e indicato da Porsche It ...Finale show con vittoria di Simone Iaquinta e titolo di campione 2023 per Larry Ten Voorde, terzo dietro anche a Marvin Klein, nell'ultima gara della stagione della Porsche Carrera Cup Italia a Imola.