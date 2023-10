L’AlbinoLeffe macina altri punti | 1-0 all’Arzignano L’Atalanta Under 23 ribalta il Lumezzane

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Quarta partita senza subire gol, quinta senza perdere.aggiungetreal proprio bottino vincendo 1-0 in casa contro l’Arzignano e togliendosi dalle zone calde. Decisivo per vincere un colpo di testa di Marchetti nel primo tempo, a cui è seguita una ripresa di sofferenza, ma che non ha comunque impedito alla formazione di Lopez di strappare trepesanti che proiettano i seriani al tredicesimo posto, a braccetto con il Legnago Salus. ALBINOLEFFE-ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-0 Marcatori: pt 17’ Marchetti AlbinoLeffe (3-5-1-1): Marietta; Borghini, Marchetti, Gatti; Gusu (46? Milesi), Munari (75? Genevier), Brentan, Doumbia, Piccoli (82? Gelli); Muzio (66? Agostinelli); Zoma. A disposizione: Pratelli, Moleri, Toccafondi, Angeloni, Allieri, Arrighini. All.: Lopez Arzignano (4-3-3): Boseggia; Gemignani ...