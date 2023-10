L’aggressione a Parco Leonardo non frena la protesta | alle 15 continua il sit-in per la sicurezza dell’isola pedonale

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 ottobre 2023) Fiumicino, 28 Ottobre 2023 – Nonostantesubita ieri dalla presidente dell’Associazione Donne per la(leggi qui), laper la tuteladi Viale Bramante non mostra segni di arresto. Questo quanto dichiarato dai promotori del sit-in, in programma per i giorni 28 e 29 ottobre.è arrivata dopo aver esortato una coppia in auto a rntare; un fatto che riacutizza l’attenzione sulla necessità di garantire lain un’area dove la circolazione delle auto dovrebbe essere limitata. “Lapubblica si riferisce prevalentemente all’incolumità dei cittadini e alla tutela della proprietà”, ricordano gli organizzatori, sottolineando la necessità di incrementare il ...