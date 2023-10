La vicenda Giambruno-Meloni ci ricordi il rispetto dovuto alla vita privata dei politici e non solo

Leggi su panorama

(Di domenica 29 ottobre 2023) Per cinquant’anni i Presidenti del Consiglio italiani hanno goduto di un “Iron Dome” con riguardo ai loro affari personali e familiari. Protetti da un invisibile ombrello che molto assomiglia al sistema anti-missilistico israeliano, essi hanno goduto di una naturale immunità da gossip e intromissioni nella. E’ vero, era un’Italia diversa, democristiana, pervasa da un sacraledelle istituzioni, con una stampa che ancora non aveva sdoganato lo ‘scandalo’ come strumento per alimentare le rotative. Sbirciare nel buco della serratura era considerato un disvalore nell’etica del giornalista e anche se già nella Dolcedi Fellini, nel 1960, il termine paparazzo divenne sinonimo di una vera e propria professione, ierano una casta sostanzialmente intoccabile. Si pensi ...