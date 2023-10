La tua arma segreta | creazione di un vantaggio competitivo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Hai identificato il tuo mercato, conosci i tuoi clienti e magari hai anche una presenza online robusta. Ora, come traduci tutte queste informazioni in una strategia che ti dia unsostenibile? È la domanda da un milione di euro e in questo articolo cercheremo di dare qualche spunto. Conosci il tuo terreno di gioco Prima di pensare a una strategia, devi sapere esattamente in che “campo da gioco” ti trovi. Analizza i tuoi competitor, non solo in termini di prodotto ma anche per quanto riguarda il modello di business, i canali di distribuzione e il posizionamento di mercato. Ad esempio: i clienti del mio concorrente sono gli stessi che ho io? Oppure hanno delle caratteristiche in comune tra di loro? O ancora: sono più presenti in una particolare area geografica? Usano forze di vendita dirette o indirette? Distributori o ...