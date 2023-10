“La strategia dei quadrati” | ecco come Israele sfonda il muro di Hamas

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 ottobre 2023) L'esercito israeliano ha suddiviso la Striscia di Gaza nel suo piano di attacco via terra. Lo ha fatto creando dei “” dai lati irregolari,scrive il Corriere della Sera: l'intenzione è di stanare i miliziani diisolato per isolato, quartiere per quartiere, casa per casa. Non sarà un compito facile, maè determinatonon mai a vendicare gli attentati del 7 ottobre e a distruggere militarmente e politicamenteuna volta per tutte. Il 27 ottobre è quindi iniziata l'operazione via terra nella Striscia di Gaza. “Le incursioni iniziali - scrive il Corriere - prevedono la distruzione di edifici elevati e qualsiasi struttura che possa aiutare i guerriglieri. Le testimonianze che trapelano dicono che il ‘paesaggio della città è stravolto' dalle ...