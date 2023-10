La solitudine della presidentessa

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Non poteva negare di soffrire di una forma leggera di claustrofobia, seduta in quella stanza angusta e senza finestre. Non poteva neppure negare che la sua esistenza in generale era diventata claustrofobica, un costante restringersi delle pareti dell’anima. Era giunto il “momento”, quello che non avrebbe mai voluto veder arrivare: ora doveva decidere se premere quel bottone e scatenare una tempesta senza precedenti nel mondo oppure concedersi ancora qualche giorno di pace apparente, continuando a fare anche la nonna. Forse era notte, o forse no: la luce soffusastanza rendeva difficile distinguere il tempo. Guardarsi le unghie curate era una sorta di rituale, un modo per ritagliarsi un breve prezioso spazio di tempo prima di prendere una decisione importante. Osservare lo smalto color pastello sulle unghie diventava un momento di riflessione; la tonalità ...