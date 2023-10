La Roma regge 80 minuti | poi si arrende all’Inter | la decide Thuram

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 ottobre 2023)– Trasferta in casa dell’Inter capolista per lache, orfana dello squalificato Mourinho e degli infortunati Dybala e Pellegrini, è chiamata a confermare la crescita tattica e caratteriale vista da inizio stagione, culminata in cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe. Parte subito forte la squadra di Inzaghi, con Calhanoglu che al quinto minuto, da posizione defilata, colpisce la traversa con un potente destro da fuori area. Ancora Inter tra il decimo e il quindicesimo, prima conche con un tocco ravvicinato obbliga Rui Patricio a compiere una grande parata, poi con Dimarco, il cui esterno mancino gira ma non abbastanza, terminando la sua corsa sul fondo ma non di molto. Altra chance nerazzurra con Lautaro di testa, ma Llorente è bravo a chiudere in calcio d’angolo. Nella seconda metà di primo tempo la ...