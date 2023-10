La questione Israele marca le divisioni in Libia ce ne fosse bisogno

Leggi su formiche

(Di domenica 29 ottobre 2023) La guerra trae Hamas e la situazione di Gaza attirano l’interesse internazionale toccando leve delicate, che vanno dal contesto storico-culturale (dunque ideologico) a quello delle relazioni tra stati? (dunque strategico). I riflessi di ciò che sta accadendo hanno un significato in determinati equilibri, e tra questi era quasi atteso che venissero sensibilizzati quelli libici — da oltre un decennio altamente precari. Tra l’altro, il Paese ha già in passato ospitato confronti per procura, ed è incline tanto alle narrazioni globali (come quelle riguardanti lo scontro tra modelli) che alleinterne (tra fazioni politiche e armate che si comportano sempre più come clan malavitosi interessati soltanto alla protezione dei propri interessi). Contro, contro gli occidentali È con questa scenografia che vanno lette le ...