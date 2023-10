La parentesi atalantina di Brighi | quando gli infortuni fanno la differenza sul talento

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ladi Matteoa centrocampo: potenziale e intesa fermati soltanto dafatali durante l’anno Esperienza enell’Atalanta sono sempre stati ben accetti portando molte volte a scrivere pagine di storia. Nonostante ciò, questi elementi non bastano se dall’altra parte glitendono sempre a frenare sul più bello. Un doppio ex di Empoli Atalanta coerente con ciò che è stato citato è sicuramente il centrocampista Matteo: unanerazzurra tra stop e sprazzi di. Nato a Rimini il 14 febbraio 1981,è un centrocampista completo in grado di svolgere compiti sia di costruzione (vista la grande tecnica) che di rottura grazie ad una fisicità ...