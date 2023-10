La frase shock “Quanti morti sei disposto ad accettare per arrivare cinque minuti prima ad un appuntamento?” L’aiuto protettivo della normativa e della tecnologia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 ottobre 2023) Su questo mol tema molto attuale ci soccorre l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con Flavia Belladonna, Responsabile ASviS dell’area “Redazione”, col suo contributo Come possiamo rendere le nostre strade più sicure per tutte le persone? (qui) phttps://asvis.it/editoriali/1288-18468/come-possiamo-rendere-le-nostre-strade-piu-sicure-per-tutte-le-persone- Travolto da un’automobile sul marciapiede e ucciso a soli 18 anni, mentre camminava su via Cristoforo Colombo, a Roma. A ottobre scorso, finiva così la vita di Francesco Valdiserri, figlio di Luca Valdiserri e Paola Di Caro, due giornalisti. Il 22 aprile 2023 “Una scenamia vita quotidiana, probabilmente comune a molti di noi. Abbiamo fretta di andare in ufficio, a scuola, al supermercato, a un, o anche semplicemente a trovare un amico. Più ...