La frase di Giuseppe Garibaldi su Lorenzo Remotti è surreale!

(Di domenica 29 ottobre 2023) Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Alba Parietti contenta che il suo culo sia piaciuto a chi ha visto il suo film erotico, il macellaio Gfla spara grossa: “è uscito al televoto flash per colpa di Beatrice Luzzi”. Le sue dichiarazioni (video) ANTICIPAZIONI GF:TORNA A FAR DISCUTERE CON LE SUE FRASI SUE BEATRICE LUZZI. ECCO COS’HA RIFERITO A GIAMPIERO MUGHINI IL GIEFFINO CALABRESE- Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre due milioni di ...