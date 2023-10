La Chiesa sinodale secondo Francesco | “Un porto di misericordia | serva degli ultimi”

(Di domenica 29 ottobre 2023) Città del Vaticano – “Questa è lache siamo chiamati a sognare: unadi tutti,. Unache non esige mai una pagella di ‘buona condotta’, ma accoglie, serve, ama. Unadalle porte aperte che siadi”. All’indomani del termine dei lavori della prima sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (leggi qui), Papapresiede nella basilica di San Pietro la messa conclusiva del Sinodo. Un Sinodo durato quattro settimane che ha prodotto un documento finale diviso in tre parti e articola in 20 punti. Ogni punto, a sua volta, è diviso in tre paragrafetti, tutti con lo stesso titolo: “Convergenze”, “Questioni da ...

Non le strategie, non i calcoli umani, non le mode del mondo. Il centro di tutto, punto di partenza è "amare Dio e il prossimo". E per farlo si deve "adorare e servire", perché "adorando Lui ci riscop ...