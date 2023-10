La Casa Bianca si prepara a un allargamento del conflitto

Lo ha anticipato il consigliere per la sicurezza nazionale della, Jake Sullivan, che, in un'intervista alla Cnn, che rispondendo a una domanda sugli attacchi contro le basi americane in ...

Wang alla Casa Bianca, lavoriamo per un summit Biden-Xi - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

L'ondata di antisemitismo nei campus americani ora preoccupa la Casa Bianca Domani

(Adnkronos) – L’amministrazione Biden si prepara a un possibile allargamento del conflitto Israele-Hamas a tutto il Medio Oriente e si concentra sull’adeguata protezione delle sue forze nella regione.Infortunio Nandez: il centrocampista uruguaiano del Cagliari è stato costretto al cambio uscendo in lacrime. Le sue condizioni Brutte notizie in casa Cagliari quando, al minuto 42 del match con il Fro ...