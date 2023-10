La Briantea 84 vince ma non dilaga Per la SBS | a Cantù | una sconfitta che non fa male

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 ottobre 2023) La84si conferma come una delle grandi del campionato di Serie A di basket in carrozzina, ma nella vittoria ottenuta in casa contro la SBS Montello Bergamo, i segnali incoraggianti arrivano anche dalla squadra ospite. Rispetto alla sfida persa in finale nel Torneo KCS (74-34), stavolta lo score per Airoldi e compagni è stato decisamente meno severo. E francamente, per quello che si è visto sul parquet del PalaMeda, gli orobici avrebbero meritato un divario ancora inferiore rispetto al 75-51 finale. I canturini (che, giova ricordarlo, hanno vinto sette degli ultimi dieci campionati) sono riusciti a creare un margine di sicurezza fra secondo e terzo quarto, quando Bergamo ha allentato per alcuni minuti le maglie della difesa, aggiungendo pure qualche errore di troppo al tiro. Ma sia all’inizio, sia nell’ultimo quarto, la SBS ha mostrato ...