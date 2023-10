La bandiera dei soldati israeliani su una casa a Gaza nord

(Di domenica 29 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Idell'...

"Ladella maggioranza è l'unica che ha senso piantare. Sventolare bandierine, in una ... Questo non è un modo serio di preparare una legge di bilancio, siamo estremamente preoccupatisaldi, ...

Corteo pro Palestina a Roma, strappata la bandiera di Israele ... Agenzia ANSA

Corteo pro-Palestina a Roma, manifestante si arrampica sul cancello della sede della Fao e strappa la… Il Fatto Quotidiano

A Roma strappata la bandiera di Israele; a Milano sui muri appese le foto degli ostaggi nelle mani di Hamas: la differenza tra un gesto di odio ed uno di aiuto ...Si è svolta anche a Cremona ma manifestazione per la pace in Israele-Palestina. Una testimonianza importante : i bambini che giocano sulla bandiera della pace in piazza del Comune. Gioia negata a ...