Juventus | Locatelli rinnova | i dettagli

(Di domenica 29 ottobre 2023) Manuele la, avanti insieme. La trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista procede bene, si va verso un nuovo...

Intervistato da DAZN , il tecnico della, Massimiliano Allegri , non nasconde la ... credevo di poterla vincere, ma in quei momenti con Gatti e Bremer in area ee Miretti a fare i ...

Locatelli piace in Premier, West Ham pronto a offrire 40 milioni Tutto Juve

Juventus, Locatelli: "Siamo stati lì e l'abbiamo vinta all'ultimo. Così è ancora più bello" TUTTO mercato WEB

La Juve batte il Verona, con identico punteggio di sei giorni fa, ma la partita è completamente differente: i bianconeri di gol ne segnano tre, due vengono annullati, sfiorano la marcatura infinite ...A partire dalle ore 20.45 di quest'oggi, la Juventus di Allegri ha aperto le porte dell'Allianz Stadium all'Hellas Verona di Baroni ...