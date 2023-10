Juventus | la saggezza di Allegri sta nella coscienza dei limiti Barbano

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 ottobre 2023) Ladiha battuto il Verona 1-0 (qui il disastroso arbitraggio) e per una notte è in testa alla classifica. Ecco cosa scrive della nuovaAlessandrocondirettore del Corriere dello Sport. Ladista, allo stesso modo di Mourinho,dei. Ti mancano due esterni capaci di aprire varchi sulle fasce e metterla in mezzo? Weah è inconsistente, Kostic prevedibile se non riesce ad affondare? Devi trovare altre alternative, corridoi verticali, triangolazioni con le punte – peccato che Vlahovic fa fatica a comprenderle -, affondi individuali. E tirare, tirare, come ha fatto Locatelli con il Milan, come hanno fatto ieri Chiesa e Rabiot. Poi certo, McKennie non è Tardelli, e ...