Juve-Verona | Kean segna 2 gol e Var annulla | cosa succede

Leggi su seriea24

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – Furiogioco di millimetri, nel verso senso della parola, e il gol di Moiseinntus-vieneto dal Var. L’episodio che si verifica al 13? del match tra i bianconeri e i veneti monopolizza il dibattito sull’utilizzo del Var, con perplessità sullo spirito della regola e sulla sua applicazione., a segno con una splendida conclusione dopo un’eccellente azione personale, si vedere la rete per la sua posizione irregolare all’inizio dell’azione. Il Var pesca una porzione di piede dell’attaccante in posizione irregolare: forse un dito, un’unghia, o un ‘pezzetto’ di tallone. Centimetri, forse millimetri che il video evidenzia e l’arbitro punisce. In tempo reale su X partono le discussioni. La regola c’è, inutile protestare o gridare al complotto, ...