(Di domenica 29 ottobre 2023) L’INTERVISTA. Parla il nuovo direttore artistico di Bergamo Jazz, il sassofonista di Cleveland è arrivato a Bergamo per le anticipazioni del prossimo festival e si è esibito in un concerto al Sociale con Jacob Bro.

Tre volte vincitore di un Grammy, ha registrato quasi 50 album come leader in compagnia di importanti musicisti come Charlie Haden, Pat Metheny, Wayne Shorter, Jack DeJohnette,, Brad ...

Joe Lovano, il mio stile nasce dalle esperienze di vita L'Eco di Bergamo

Joe Lovano & Jakob Bro: Bergamo, 24 ottobre Musica Jazz

Basco in testa, occhiali tondi, un fare gentile e sorridente Joe Lovano a Bergamo per un concerto al Sociale in duo con Jacob Bro e per presentare il programma della prossima edizione di Bergamo Jazz