Jannik Sinner vince l’Atp 500 di Vienna 2023 | montepremi e nuovo ranking

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha vinto500 di, torneo di scena sul cemento della capitale austriaca che vedeva ai nastri di partenza quasi tutti i big del tennis globale. Uno di questi era proprio Daniil Medvedev, che il numero uno d’Italia ha sconfitto in finale. 7-6 4-6 6-3 il punteggio del match, portato a casa dopo 3h04? da, capace di bissare il successo ottenuto a Pechino (sempre in finale) e accorciare le distanze negli scontri diretti con il russo, che ora lo vedono in svantaggio per 2-6. Grazie a questo successo,incassa 500 punti che gli permettono di consolidare il quarto posto delmondiale e di issarsi a quota 5445 punti. Tale vittoria inoltre gli consente di eguagliare Adriano Panatta a quota 10 titoli nella ...