Jannik Sinner da sogno a Vienna | sbaraglia Medvedev in tre set e trionfa al torneo Atp

Leggi su open.online

(Di domenica 29 ottobre 2023) Un fantasticoha vinto oggi ilAtp dibattendo in tre set il russo Daniil, numero 3 al mondo, con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. È la quarta vittoria in stagione per il tennista altoatesino, dopo quelle dei mesi scordi a Montpellier, Toronto e Pechino. E orapuò insidiare da vicino la terza posizione nel ranking mondiale Atp, occupata ora proprio da. Leggi anche: China Open,vince a Pechino battendoAdriano Panatta raggiunto da, la lezione di stile del mito del tennis italiano: «Vi dico perché sono contento» – Il videonella storia, battuto Alcaraz: ora è ...