Jacob Elordi | La mia prima cotta per una star? Brad Pitt Che bell' uomo!

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 ottobre 2023)ha rivelato al Tonight Show che la suacelebrity crush è stataè stato ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon per promuovere il suo prossimo film Priscilla, in cui interpreta Elvis Presley. Durante l'intervista, l'attore ha confessato cheè stato la suacrush nei confronti di unahollywoodiana, in particolare quando lo ha visto per lavolta nel ruolo di Achille in Troy del 2004. "È un uomoissimo, non si può negare", ha commentato ladi Euphoria. Priscilla, recensione del film di Sofia Coppola: la vita in gabbia con Elvis Priscilla e altri progetti...