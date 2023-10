Italiano Lazio forte e di qualità | ci faremo trovare pronti

Commenta per primo Giornata di vigilia per la Fiorentina, che domani chiuderà la decima giornata di campionato nel posticipo delle 20.45 contro la. Emergenza in difesa per, che sulla fascia destra non avrà a disposizione né Dodo né Kayode, che si è fatto male nell'ultima partita di Conference League contro il Cukaricki. In quel ...

Fiorentina, Italiano può sorridere: per la Lazio recupera cinque titolari Lazio News 24

Lazio-Fiorentina, Italiano incrocia Sarri: il calcio è solo all'attacco Quotidiano Sportivo

Il tecnico della Fiorentina: 'Biancocelesti tra i migliori del campionato' FIRENZE (ITALPRESS) - 'La Lazio è una squadra di grande qualità, ...Alla vigilia di Lazio-Fiorentina, in programma domani all’Olimpico alle 20:45, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha presentato la sfida parlando ai canali ufficiali del club. Sono ...