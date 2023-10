Israele | Usa | rischio elevato che il conflitto si allarghi | Appello di Papa Francesco | Fermare la guerra | Onu | A Gaza magazzini cibo

Non a caso Joe Biden ha invitato Netanyahu a non fare gli "errori" commessi daglinel post 11 ... Ed è questa la paura più grande dei palestinesi, cioè che l'intenzione segreta disia ...

Guerra Israele-Hamas, fonti: Usa si preparano ad allargamento conflitto a tutto il Medio Oriente Adnkronos

Medio Oriente, “improvviso cambio di politica degli Usa”: le richieste ad Israele Il Tempo

Sullivan ha ribadito che l’uso di scudi umani da parte di Hamas “crea un ulteriore onere per Israele ma non diminuisce la responsabilità di Israele, ai sensi del diritto internazionale, di distinguere ...Il ministro israeliano delle comunicazioni Shlomo Karhi ha attaccato su X il miliardario spiegando che la connessione verrà usata da Hamas per ...