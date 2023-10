Israele | nuovo monito ai civili di Gaza | “Andate a Sud | lontani da Hamas”

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – Mentre proseguono le operazioni israeliane in risposta al terribile attacco del 7 ottobre diin, nelle prossime ore "verranno rafforzati gli sforzi umanitari per, guidati da Egitto e Stati Uniti". Ad assicurarlo, il portavoce delle forze israeliane (Idf), Daniel Hagari, come riporta il sito israeliano di notizie Ynet. Le Idf, spiega quindi il portavoce, "hanno avvertito per più di due settimane gli abitanti di, con diversi mezzi di comunicazione, affinché stianodalle postazioni di. Oggi insistiamo sull'urgenza di questo: inel nord die aCity devono spostarsi temporaneamente verso sud, verso luoghi più sicuri, dove possono avere acqua, cibo ...

Hagari chiede diai civili "nel nord di Gaza e nella citta"di spostarsi "a sud, dove possono ottenere acqua, cibo e medicinali". Ma questa esortazione a spostarsi a Sud aveva già provocato le ...

Israele accelera, blitz di tank a Gaza e pioggia di raid. 'Ma non è l'offensiva di terra' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Medio Oriente, nuovi bombardamenti su Israele centrale: la pioggia di razzi illumina il cielo notturno Repubblica TV

Dalle università alle piazze. Per la terza volta, dal 7 ottobre scorso, gli studenti e non solo tornano a manifestare. Ventimila persone - ...(Adnkronos) - Mentre proseguono le operazioni israeliane in risposta al terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele, nelle prossime ore "verranno rafforzati gli sforzi umanitari per Gaza, guid ...