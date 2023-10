Israele | nuovo monito ai civili di Gaza | “Andate a Sud | lontani da Hamas”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 29 ottobre 2023) Le Idf: "Nuovi aiuti in arrivo, colpiti 450 obiettivi diin 24 ore". Scontri in Cisgiordania, morti 3 palestinesi. Atornano linee telefoniche e internet Mentre proseguono le operazioni israeliane in risposta al terribile attacco del 7 ottobre diin, nelle prossime ore “verranno rafforzati gli sforzi umanitari per, guidati da Egitto e Stati Uniti”. Ad assicurarlo, il portavoce delle forze israeliane (Idf), Daniel Hagari, come riporta il sito israeliano di notizie Ynet. Le Idf, spiega quindi il portavoce, “hanno avvertito per più di due settimane gli abitanti di, con diversi mezzi di comunicazione, affinché stianodalle postazioni di. Oggi insistiamo sull’urgenza di questo: i ...