Israele | l’appello di Papa Francesco | «Cessate il fuoco! La guerra sempre è una sconfitta»

(Di domenica 29 ottobre 2023) «A Gaza si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi». È questocheha lanciato nel corso dell’Angelus dopo le recenti notizie sui continui e pesanti bombardamenti che non danno tregua alla popolazione nella Striscia. «Nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi», ha aggiunto. Poi ha invocato: «ililFermatevi, fratelli e sorelle. Laè una». Al momento, le Forze di Difesa Israeliane hanno colpito oltre 450 obiettivi nelle ultime 24 ore, tra cui centri di comando, posti di osservazione e siti di lancio missili. E le parole del ministro della Difesa, Yoav Gallant, non rassicurano: «Sarà una ...