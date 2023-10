Israele lancia rozzi intorno all' ospedale di al Quds

(Di domenica 29 ottobre 2023) "Le forze di occupazione israeliane continuano deliberatamente are razziall'di al, per costringere personale medico, pazienti e sfollati a sgomberare l'edificio. Questo ha causato danni significativi a reparti dell'ed esposto le persone e i pazienti a...

...presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che 'la sfida che la Coldiretti... Non è un caso che in Paesi dove è stata consentita la vendita come, prima del consumo, ...

LIVE GIORNO 21. Tagliate tutte le comunicazioni a Gaza. Israele ... Pagine Esteri

Israele lancia un attacco su larga scala a Gaza, bombardamenti più ... Open

I curatori della piattaforma Itch.io lanciano Games for Gaza, un bundle con 250 giochi per raccogliere fondi a favore di Medical Aid For Palestinians ...“Nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi” ha quindi aggiunto il Papa, lanciando il suo appello ... anche per la grave situazione in Palestina e Israele e per le altre regioni delle guerre“ ...