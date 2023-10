Israele intensifica l’operazione di terra a Gaza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 29 ottobre 2023) Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha invitato i leader arabi a tenere un vertice di emergenza per fermaremilitare israeliana sulla Striscia die affrontare le sfide regionali e internazionali. Abu Mazen chiede un vertice di emergenza tra i leader arabi per fermaremilitare israeliana aL’appello è stato lanciato ieri sera nel discorso pronunciato all’inizio della riunione del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), il cui testo è stato pubblicato oggi dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Abu Mazen ha dichiarato: “Chiedo ai fratelli e alle sorelle, ai leader dei paesi arabi, di tenere un vertice arabo d’emergenza per fermare questa brutale aggressione contro il nostro popolo palestinese e ...