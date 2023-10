Israele | Casa Bianca si prepara all’allargamento del conflitto

... la distruzione delle capacità militari e governative di Hamas e il ritorno adegli ostaggi", le parole del Primo Ministro diNetanyahu nel corso di un discorso alla Nazione. / Fb GPO

Israele espande le operazioni di terra nella Striscia: "Colpiti 450 obiettivi di Hamas" - Diretta streaming: le immagini dalla Striscia di Gaza in tempo reale (video) - Diretta streaming: le immagini dalla Striscia di Gaza in tempo reale (video) RaiNews

Guerra ultime notizie. Gaza, Mezzaluna Rossa Palestinese: Israele chiede di evacuare ospedale che ... Il Sole 24 ORE

non avendo più una casa, si sono rifugiati nell’ospedale, e i feriti che in quella struttura al collasso a livello sanitario sono ricoverati. «Moniti seri per l’evacuazione perché l’ospedale di ...I soldati dell’esercito israeliano, entrati nella Striscia, hanno innalzato la bandiera nazionale su una casa del nord di Gaza. Lo mostrano le immagini di un video diffuso in rete in cui si sente dire ...