Israele avanza nella Striscia | combattimenti diretti con Hamas A Gaza assaltate le scorte di cibo Onu Allerta per possibili raid aerei su un ospedale

(Di domenica 29 ottobre 2023) Mentre prosegue l’offensiva didentro ladi, con l’ta delle truppe di terra coperta da massicci bombardamenti dal cielo, la situazione per i civli palestinesi che si trovano in quella lingua di terra si fa sempre più drammatica. A testimoniarlo nel modo più chiaro, l’assalto di «migliaia di persone disperate» ai magazzini Onu dove sono stoccate ledi aiuti. Ildella disperazione risale a ieri, ma ne ha dato notizia oggi Thomas White, il capo dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), precisando che ad essere razziate sono state in particolare provviste di farina, grano e materiale d’igiene. «È un segnale preoccupante che l’ordine civile sta iniziando a collassare dopo tre settimane di guerra e d’assedio», ha detto White, citato dal ...