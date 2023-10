Israele | anche Fedez si schiera | “C’è una sola parte da cui stare”

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 29 ottobre 2023) Pubblicato il 29 Ottobre, 2023 Il rapper con un post Instagram ha fatto richiamo a Vittorio Arrigoni: “Restiamo umani”, intervenendo sul conflitto a Gaza. “Qui non si tratta neppure più di dichiarare – ha scritto– da chesi sta. Perché c’è unadove si può: ed è dalladei bambini e dei civili, tutti innocenti, che a Gaza hanno perso o stanno perdendo la vita. Perché se non muoiono sotto le bombe, muoiono per mancanza di acqua, cibo, elettricità“., quindi, ci mette la faccia e dice la sua sulla guerra in corso a Gaza, e nelle sue stories interviene per esprimere il suo pensiero. “Ve ne prego, restiamo umani, come diceva Vittorio Arrigoni“, conclude il rapper.