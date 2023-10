Inter-Roma | Mourinho contro Maresca | “Dispiace per atteggiamento arbitro | niente rispetto per i miei giocatori”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 ottobre 2023) “Considerando i limiti, le assenze, la stanchezza e il minor tempo di preparazione, i ragazzi hanno fatto una gara importante”. Lo ha detto l’allenatore dellaJosèdopo la sconfitta per 1-0l’a San Siro. “La partita poteva finire con un pareggio perché la squadra è stata molto tranquilla nonostante le difficoltà – ha spiegato il tecnico ai canali ufficiali del club giallorosso –. Poi ci sono stati dei gialli a calciatori che sembravano scelti, come i centrali di difesa Mancini e Ndicka e i duedi centrocampo, Paredes e Cristante. Loro cambiano subito Pavard ammonito, cosa che noi non possiamo fare”. Poi aggiunge: “Miper il risultato perché i ragazzi hanno fatto un grande sforzo, ma il gol era perfettamente evitabile. C’è stato concetto di ...