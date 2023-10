Inter-Roma | Lukaku a San Siro | pronta accoglienza | cosa farà la Curva

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 29 ottobre 2023) (Adnkronos) – Si prospetta un clima infuocato per il ritorno da avversario di Romelua San, dove oggi si gioca. Gli ultras dellaNord dell'stanno distribuendo nei pressi dello stadio 'Meazza' i fischietti. "Diamo un degno bentornato a, rendiamogli la vita un inferno in campo. Insieme alla fanzine ci sarà un fischietto, usiamolo tutti quando il belga tocca la palla, ogni suo movimento deve essere un fischio unico", recita un comunicato dellaNord. La Questura di Milano ha vietato i dispositivi sonori, ma questo non sembra fermare i tifosi. Il divieto è sull’uso durante la partita, non sul possesso o la distribuzione fuori dallo stadio., come è noto, alla fine della scorsa stagione ...